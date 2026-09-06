Vandali in piazza a Lugagnano, distrutta la bacheca con l’appello Aido
Il presidente Bersani sporge denuncia: «La riparerò con le mie mani»
Federica Duani
|2 ore fa
La bacheca in legno dell’Aido distrutta in piazza Castellana f. duani
Davanti all’edicola di piazza Castellana, a Lugagnano, di solito c’è una bacheca in legno. Di fatto a disposizione di tutti, spesso accoglie materiali divulgativi e di sensibilizzazione delle associazioni. Fino a sabato sera c’era una locandina di Aido, per ricordare quel “sì” alla donazione in fase di passaggio alla carta d’identità elettronica. Ieri mattina, sabato, quella bacheca era a pezzi.