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Vandali in piazza a Lugagnano, distrutta la bacheca con l’appello Aido

Il presidente Bersani sporge denuncia: «La riparerò con le mie mani»

Federica Duani
|2 ore fa
La bacheca in legno dell’Aido distrutta in piazza Castellana f. duani
La bacheca in legno dell’Aido distrutta in piazza Castellana f. duani
1 MIN DI LETTURA
Davanti all’edicola di piazza Castellana, a Lugagnano, di solito c’è una bacheca in legno. Di fatto a disposizione di tutti, spesso accoglie materiali divulgativi e di sensibilizzazione delle associazioni. Fino a sabato sera c’era una locandina di Aido, per ricordare quel “sì” alla donazione in fase di passaggio alla carta d’identità elettronica. Ieri mattina, sabato, quella bacheca era a pezzi.
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