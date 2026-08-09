Vandali in piscina a Fiorenzuola, lettini e tavoli finiscono in acqua

Lettini e tavoli di plastica sono finiti dentro la piscina scoperta di Fiorenzuola, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto: vandali hanno voluto fare uno scherzo di cattivo gusto o un atto di disturbo e hanno scaraventato gli arredi esterni dentro l’acqua. La sorpresa è stata trovata nella mattinata dagli operatori e dal personale della piscina comunale, gestita dalla società Fiorenzuola Patrimonio.

Il personale ha provveduto subito a rimuovere gli arredi, ripulire l’acqua e aprire regolarmente l’impianto che osserva l’orario continuato dalle 10 alle 19.30.