Vandali in piscina a Fiorenzuola, lettini e tavoli finiscono in acqua
È successo nella notte tra venerdì e sabato. Al vaglio i filmati delle telecamere
Donata Meneghelli
|9 ore fa
Un lettino scaraventato in piscina a Fiorenzuola - FOTO MENEGHELLI
Lettini e tavoli di plastica sono finiti dentro la piscina scoperta di Fiorenzuola, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto: vandali hanno voluto fare uno scherzo di cattivo gusto o un atto di disturbo e hanno scaraventato gli arredi esterni dentro l’acqua. La sorpresa è stata trovata nella mattinata dagli operatori e dal personale della piscina comunale, gestita dalla società Fiorenzuola Patrimonio.
Il personale ha provveduto subito a rimuovere gli arredi, ripulire l’acqua e aprire regolarmente l’impianto che osserva l’orario continuato dalle 10 alle 19.30.