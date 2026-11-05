Vernasca, la casa protetta si allarga per nuovi servizi

Ci sono circa cinquanta ospiti alla casa protetta di Vernasca ma gli spazi, in particolare la sala comune e la palestra, sono un po’ stretti: è tempo di ampliamento. Nel bilancio di previsione 2026/2028, l’amministrazione comunale ha inserito un finanziamento da 530mila euro, di cui 477mila su contributo regionale e 53mila dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, per interventi di riqualificazione degli spazi e nuovi servizi sociosanitari.

«Amplieremo la struttura con una nuova costruzione che, entrando, rimarrà nell’ala destra dell’edificio. Nella nuova struttura verrà spostata la palestra - spiega il sindaco di Vernasca Gian Luigi Molinari -. L’obiettivo è concludere i lavori entro la fine del 2027».

Si parla dunque di una riorganizzazione degli spazi per garantirne un utilizzo migliore e più funzionale.