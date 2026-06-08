Vigoleno, torna il fascino degli Anni Venti con il Festival Ruspoli

Debutta con la sua prima edizione il Festival Ruspoli, nuova iniziativa culturale – organizzata dal Comune di Vernasca con la collaborazione di Pro loco Vigoleno, Il Salotto Illuminato e Il Castello di Vigoleno - che animerà per tre giorni il borgo e il Castello di Vigoleno, riportando in vita il fascino dei Ruggenti Anni Venti e la straordinaria eredità della principessa Maria Ruspoli.

‹‹Il Festival Ruspoli nasce per celebrare la figura della principessa Maria Ruspoli, duchessa di Gramont, che nel 1921 acquistò il Castello di Vigoleno, ne promosse importanti interventi di restauro e lo trasformò in uno dei salotti culturali più raffinati e vivaci d’Europa - spiega Angelo Rossi, ideatore e curatore del Festival -. Sotto la sua guida, il castello divenne luogo d’incontro per personalità di primo piano del panorama artistico e intellettuale internazionale, accogliendo ospiti del calibro degli attori statunitensi Douglas Fairbanks e Mary Pickford, l’artista surrealista Max Ernst, il poeta Jean Cocteau, il pianista Arthur Rubinstein, l’attrice Anna Pavlova e il vate Gabriele D’Annunzio››. Rossi sottolinea: ‹‹Scopo del festival è avvicinare il grande pubblico all’arte e alla cultura classica, tanto care alla principessa, e far rivivere l’atmosfera dei Ruggenti Anni Venti in cui arte, musica e intrattenimento diventano il simbolo di una società che intende lasciarsi alle spalle le ombre della guerra per celebrare il progresso, il dinamismo e il piacere di vivere, in cui il jazz anima le sale da ballo, il teatro e il cinema muto conoscono una stagione d’oro, mentre moda, letteratura e costume si fanno audaci, sperimentali e provocatori; è un’epoca in cui lo spettacolo non è soltanto intrattenimento, ma un vero linguaggio culturale capace di raccontare il cambiamento, l’emancipazione e l’entusiasmo di una nuova era››.

‹‹Rievocare la nostra storia è importante - evidenzia Gianluca Visconti, Presidente della Pro loco di Vigoleno -: con questa nuova iniziativa riscopriamo un altro pezzo delle nostre radici, del nostro passato››.

Il Festival Ruspoli prenderà ufficialmente il via venerdì 12 giugno alle ore 19.00 con l’apertura della manifestazione e la presentazione del brano “In Lost Vigoleno”, accompagnato dal relativo video musicale dedicato alla principessa Maria Ruspoli e ai personaggi che animarono la vita culturale del castello. Il brano, già disponibile su Spotify, Apple Music, YouTube Music e su oltre venti piattaforme di streaming, nasce anche con l’obiettivo di diventare un originale strumento di promozione del borgo e del Castello di Vigoleno, contribuendo a far conoscere questo luogo straordinario a un pubblico sempre più ampio.

A partire dalle ore 19.00 sarà inoltre disponibile il booklet “Vigoleno visto dall’Art Déco”, una raccolta di 12 stampe che reinterpretano il castello attraverso l’eleganza e le suggestioni grafiche dell’Art Déco. Il booklet sarà acquistabile al prezzo di 10 euro.

Tutti gli appuntamenti del Festival, salvo diversa indicazione, saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

A seguire si apriranno i cancelli dei giardini del castello per un aperitivo, evento a pagamento al costo di 15 euro, dedicato ai sapori del territorio. Protagonisti saranno i vini locali e un cocktail d’eccezione: il Mary Pickford, omaggio alla celebre attrice statunitense ospitata a Vigoleno dalla principessa Ruspoli. Mary Pickford, insieme a Charlie Chaplin, fu tra i fondatori della United Artists, contribuendo a cambiare per sempre la storia del cinema.

Proprio a Charlie Chaplin sarà dedicato il primo spettacolo del Festival, in programma alle ore 21.00: “Comicità in concerto – Tributo a Charlie Chaplin” di Natalia Ratti. Un racconto scenico e musicale che ripercorrerà la vita del grande comico, accompagnato dal pianoforte dal vivo e da immagini tratte dai suoi primi film.

La principessa Maria Ruspoli arrivò a Vigoleno negli anni compresi tra le due guerre mondiali. A questo periodo storico, e in particolare al tema della guerra, sarà dedicata la mattinata di sabato 13 giugno.

Alle ore 10.00, presso Casa Tanzi, il curatore Emanuele Franchi presenterà la mostra “I disastri della guerra: da Goya ai nostri giorni”. Un’esposizione intensa e coraggiosa, che mette in dialogo le acqueforti di Francisco Goya con fotografie di reportage contemporaneo, offrendo uno sguardo sui conflitti attraverso gli occhi dei più fragili: coloro che la guerra la subiscono. Un percorso di grande forza espressiva, anche attraverso immagini talvolta dure, pensato per stimolare riflessione e consapevolezza.

A seguire, l’intervento “Le donne della Val d’Arda nella lotta di liberazione partigiana” di Fausto Ferrari porterà alla luce il ruolo fondamentale delle staffette partigiane: donne, mogli e madri che rischiarono la vita, e in alcuni casi la persero, per contribuire alla liberazione dal nazifascismo.

Nel pomeriggio di sabato 13 e domenica 14 giugno, dalle ore 15.00 alle 19.00, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera degli anni Venti grazie a un set fotografico allestito all’interno del castello. Un’occasione speciale per vivere il fascino dell’epoca e portare a casa un ricordo d’autore. Il photo set sarà curata da Gianfranco Negri e dal suo studio.

Sempre sabato 13 giugno, alle ore 15.00, riprenderà il programma delle conferenze. Fausto Ferrari e Giancarlo Passera, autori del volume “Storie di Vigoleno”, presenteranno i capitoli dedicati al periodo della principessa Maria Ruspoli, arricchendo l’incontro con curiosità, approfondimenti e materiali inediti non confluiti nel libro.

Alle ore 16.30 sarà la volta del dott. Graziano Tonelli, già direttore degli Archivi di Stato della Spezia, Brescia, Pavia e Parma, attualmente impegnato nella preparazione di un volume biografico dedicato alla principessa Ruspoli. Per l’occasione, Tonelli presenterà in anteprima assoluta i risultati delle sue ricerche, offrendo al pubblico nuovi elementi per conoscere una figura tanto affascinante quanto centrale nella storia culturale di Vigoleno.

Alle ore 17.30, lo stesso dottor Tonelli presenterà il piccolo volume “Cronique di Vigoleno”, stampato in sole 50 copie come dono dei fratelli alla principessa. Il libro raccoglie brevi racconti, disegni del pittore di corte Jacoviff, alcuni dei quali oggi perduti, e numerosi aneddoti legati alla vita del castello. Il primo racconto della raccolta, “La Vigilia di Carnevale”, sarà proposto alle ore 18.00 in forma scenica da Patrizia Sacchelli, attrice e docente di teatro.

A seguire, si riapriranno i cancelli dei giardini del castello per la seconda serata di aperitivo, evento a pagamento con ingresso a 15 euro. Accanto ai vini locali, protagonista della serata sarà il cocktail Hugo: un omaggio al secondo matrimonio della principessa, che dopo essere rimasta vedova sposò François Victor Hugo, discendente del celebre romanziere francese Victor Hugo.

La colonna sonora dell’aperitivo sarà affidata ai brani di “Swing Impossibile”, un progetto musicale che contamina le sonorità dello swing anni Venti con stili e strumenti nati solo in epoche successive, creando un dialogo originale tra passato e contemporaneità.

L’appuntamento clou della serata è previsto alle ore 21.00, quando l’attore Paolo D’Anna porterà in scena i capolavori di Caravaggio in uno spettacolo coinvolgente, istruttivo ed emozionante, capace di trasformare la grande pittura in racconto teatrale.

Gli appuntamenti culturali di domenica 14 giugno riprenderanno alle ore 15.00 con lo storico piacentino Claudio Oltemonti, che presenterà il volume “Attorno al delitto Matteotti”. L’incontro approfondirà in particolare la cosiddetta “pista di Vigoleno”, emersa nel momento in cui si ipotizzò che lo statista potesse essere stato condotto all’interno del castello.

Alle ore 16.30, Patrizia Sacchelli porterà in scena “Visita a Vigoleno”, un altro racconto tratto dal volume “Cronique di Vigoleno”. Una breve rappresentazione capace di restituire un’immagine storica e insieme romantica del castello, così come poteva apparire agli occhi di un visitatore di un secolo fa.

A seguire, alle ore 17.00, è prevista la proiezione dello spettacolo “Alla corte della principessa”, messo in scena nel 2025 e dedicato alla principessa Maria Ruspoli e agli illustri ospiti che animarono la vita culturale del castello.

Il pomeriggio proseguirà con la consegna del Premio Cultura Vernaschina, istituito in occasione del Festival. Per questa prima edizione, la commissione ha deciso all’unanimità di assegnare il riconoscimento alla memoria del prof. Luigi Rosi, figura che ha dedicato un’intera vita alla scuola, all’educazione e alla cultura. Insegnante nelle scuole medie, è rimasto nel tempo un punto di riferimento per generazioni di allievi e, fino agli ultimi giorni, si è speso con generosità per aiutare i propri concittadini. Il premio sarà ritirato dalla nipote Annamaria Ronchetti.

La giornata proseguirà con il terzo appuntamento degli aperitivi nei giardini del castello, evento a pagamento con ingresso a 15 euro. Il sottofondo musicale della serata sarà dedicato alle arie d’opera reinterpretate in stile swing anni Venti. Protagonista del banco bar sarà un grande classico, scelto non a caso per chiudere il percorso simbolico dei cocktail del Festival: il Principessa.

Il Festival Ruspoli si concluderà alle ore 21.00 con lo spettacolo “Lo strano caso della Signora di Klimt”, scritto da Simone Santi, con adattamento teatrale di Elisabetta Ferri e regia di Paolo D’Anna. Partendo dalla vicenda del celebre “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt, trafugato nel 1997 e ritrovato nel 2019 alla Galleria Ricci Oddi di Piacenza, lo spettacolo intreccia arte, mistero e racconto teatrale, chiudendo il Festival nel segno della grande cultura europea.

«Questa prima edizione del Festival Ruspoli rappresenta una novità importante per il nostro territorio - dichiara il Sindaco del Comune di Vernasca Gianluigi Molinari -: un progetto che nasce con l’ambizione di crescere negli anni e di diventare un appuntamento di riferimento, capace di valorizzare Vigoleno e il suo patrimonio storico e culturale».

La Consigliera comunale delegata alla Cultura Nadia Pompini aggiunge: «Il Festival è un’iniziativa nuova che punta a restituire centralità a una figura straordinaria come Maria Ruspoli e al ruolo culturale che Vigoleno ha avuto in Europa, è un progetto che unisce qualità dei contenuti e capacità di coinvolgere un pubblico ampio».

La Consigliera provinciale delegata al Turismo Roberta Valla conclude: «Questa prima edizione rappresenta anche un’importante opportunità di promozione turistica: attraverso una proposta culturale originale e di qualità, vogliamo attrarre visitatori e far conoscere sempre di più il nostro territorio e le sue eccellenze».

Calendario in breve:

Venerdì 12 giugno

ore 19.00 – Apertura festival e presentazione canzone e video tributo a Maria Ruspoli

Aperitivo “In Lost Vigoleno” – Cocktail “Mary Pickford“

Apertura stand vendita stampe “Vigoleno e Art decò”

ore 21.00 – “Comicità in concerto – Tributo a Charlie Chaplin” di Natalia Ratti





Sabato 13 giugno

ore 10.00 – “I disastri della guerra: da Goya ai nostri giorni.”

Presentazione della mostra con il curatore Emanuele Franchi

ore 11.00 – “Le donne della Val d’Arda nella lotta di liberazione partigiana” di Fausto Ferrari

ore 15:00 - Apertura Set fotografico con Gianfranco Negri fino alle ore 19.00

ore 15.00 – “Storie di Vigoleno” di Fausto Ferrari e Giancarlo Passera

ore 16.30 – “La principessa Maria Ruspoli a Vigoleno”, Graziano Tonelli

ore 17.30 – “Cronique de Vigoleno, un gioiello ritrovato”, Graziano Tonelli

ore 18.00 – “La Vigilia di Carnevale” - lettura scenica di Patrizia Sacchelli

ore 18.30 – Aperitivo “Swing Impossibile” – Cocktail “Hugo”

ore 21.00 – “Caravaggio” di Paolo d’Anna

Domenica 14 giugno

ore 15:00 - Apertura Set fotografico con Gianfranco Negri fino alle ore 19.00

ore 15.00 – “Intorno al delitto Matteotti” di Claudio Oltremonti

ore 16.30 – “Visita a Vigoleno” – lettura scenica di Patrizia Sacchelli

ore 17.00 – Proiezione dello spettacolo “Alla corte della principessa” del 2025

ore 18.00 – Premio cultura vernaschina 2026 – alla memoria di Luigi Rosi

ore 18.30 – Aperitivo “Swing e Opera” – Cocktail “Principessa”

ore 21.00 – “Lo strano caso della Signora di Klimt” di Simone Santi