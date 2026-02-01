Zobia, si avvicina il weekend del carnevale storico

Conto alla rovescia per la zobia, lo storico carnevale fiorenzuolano in scena con la 43esima edizione il 14 e 15 febbraio. Sfileranno in centro i carri che concorrono al Palio della Zobia; i gruppi che si contendono il Paliotto e poi coppie e singoli. Tutti si esibiranno in piazza Caduti di fronte a pubblico e giuria.

Prima sfilata sabato 14 febbraio dalle ore 21. Dalle 23,30 dj set con Alien Cut. Si fa il bis domenica 15 febbraio dalle ore 15. Alle ore 19 previste le premiazioni e dalle ore 20 dj Tubista anima la baraonda finale.

Otto i carri iscritti. Vi sveliamo quali, non citandoli in ordine di sfilata (il sorteggio pubblico avverrà domenica): il Bar Paradiso, detentore del Palio dell’anno scorso, presenta “Jurassic Parko Lucca - La caccia al megalomode”; I ragas ad campagna portano il carro sul tema “Noé, l’ultmà speransà ad Fiurinsôla”; la Locanda San Fiorenzo mette in scena “L’Odissea ad Fiurinsôla!”; i Ragas ad Fiurinsôla (animati da Tatiana Marcotti) portano il carro “Inaugúrasion ad l’aereuport ad Fiurinsôla”; la Gerassa Kristl Bar si presentano con “I baracon fiurinsulan”; da Podenzano arriva “Apres Ski” con la Gabbia di Matt; i ragazzi di Cortina portano il tema “TG Fi- Al telegiurnal ad Fiurinsôla"; i ragazzi del Nasty ci fanno scendere nei gironi infernali con "Al paradis l'è bèl, ma all'inferan as sta püsè in cumpagnia". Da quest’anno hanno un numero per l’ordine di esibizione anche i gruppi superiori ai 10 membri che concorrono al Paliotto. Iscritti “I ragas ad Lüsrasc” con "La macchina enologica”; il Paliotto bambini con “Fiurinsola Curteina 2026 - I nostri atleti alle Olimpiadi”; il gruppo Brucobega con “La famiglia nel bosco".

La giuria: 13 membri, compresa la presidente Sonia Aletti. Tra i giurati, 3 new entry – rispetto agli anni precedenti. Si riuniranno al Fiore Caffè in piazza Marsala, che dalle ore 18 chiuderà il locale al pubblico, per consentire i lavori della giuria.

Cambio presentatori - Quest’anno c’è un passaggio di testimone nella conduzione della zobia: lo storico presentatore Walter Portesi, 81 anni, per qualche acciacco dell’età è costretto a sedersi in panchina. Raccoglie il testimone l’imprenditore Mario Tosini che ha una lunga esperienza di zobia (tanti i titoli vinti in coppia o nel Paliotto) e che si diletta anche a comporre poesie dialettali. Il dialetto fiorenzuolano è infatti la lingua ufficiale della zobia. Insieme a Tosini, a presentare torna Omaira Ferraroni che solitamente si limitava ad animare la zobia dei bambini del sabato pomeriggio (confermata per il 14 febbraio alle ore 14,30). Anche lei, cresciuta a pane e tradizioni, sarà quindi sul palco allestito in piazza Caduti per il sabato sera della sfilata e la domenica pomeriggio.