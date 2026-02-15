Fiorenzuola, Morganti c'è. «La Zobia esiste da prima della Monarchia»

L’assessore Massimiliano Morganti è in Zobia, d’altronde la fa da quando ha 25 anni. Accoglie Libertà nei panni della direttrice della Banca di Piacenza (Giorgia Bertonazzi), con una battuta: «La politica è un buon servizio, ma la Zobia esiste da prima della Monarchia e della Repubblica». Non ha del tutto digerito la polemica di ieri, che con il suo post e il riferimento esplicito alla perdita di alcune deleghe a settembre sembrava tutta rivolta ai "suoi"; però ora si concentra sugli avversari che lo attaccano sulla Zobia e sul maltempo, ma il clima, intanto, almeno per qualche ora si è disteso nel nome del carnevale più antico della città. «Vedere oggi tutta questa gente, è una piccola rivincita. Il fine settimana della Zobia si attende sempre carico di aspettative, oggi tutti si aspettano il massimo: due giorni condensati in uno». Il sindaco Romeo Gandolfi, per ora, non si vede, ma è presto, sono solo le 16. Gianluca Marazzi, che sul carro “Inaugúrasion ad l’aereuport ad Fiurinsôla” veste i panni del sindaco, specifica di non conoscere le dinamiche politiche del paese (è di Roveleto) e asseconda il gioco: «Alla fine gli assessori fanno ciò che dice il sindaco». Chissà.