Fiorenzuola, Morganti c'è. «La Zobia esiste da prima della Monarchia»
Dopo la polemica l'assessore sfila vestito da direttrice di Banca. Al di là dei mal di pancia in via San Rocco, di certo il carnevale fa il pieno di gente
Federica Duani
|3 ore fa
L'assessore Massimiliano Morganti oggi alla Zobia dopo le polemiche - © Libertà/Federica Duani
L’assessore Massimiliano Morganti è in Zobia, d’altronde la fa da quando ha 25 anni. Accoglie Libertà nei panni della direttrice della Banca di Piacenza (Giorgia Bertonazzi), con una battuta: «La politica è un buon servizio, ma la Zobia esiste da prima della Monarchia e della Repubblica». Non ha del tutto digerito la polemica di ieri, che con il suo post e il riferimento esplicito alla perdita di alcune deleghe a settembre sembrava tutta rivolta ai "suoi"; però ora si concentra sugli avversari che lo attaccano sulla Zobia e sul maltempo, ma il clima, intanto, almeno per qualche ora si è disteso nel nome del carnevale più antico della città. «Vedere oggi tutta questa gente, è una piccola rivincita. Il fine settimana della Zobia si attende sempre carico di aspettative, oggi tutti si aspettano il massimo: due giorni condensati in uno». Il sindaco Romeo Gandolfi, per ora, non si vede, ma è presto, sono solo le 16. Gianluca Marazzi, che sul carro “Inaugúrasion ad l’aereuport ad Fiurinsôla” veste i panni del sindaco, specifica di non conoscere le dinamiche politiche del paese (è di Roveleto) e asseconda il gioco: «Alla fine gli assessori fanno ciò che dice il sindaco». Chissà.
