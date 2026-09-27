A Podenzano mezzo milione di cure per il cinema-teatro, chiuso dal Covid

Il cinema-teatro “Don Bosco” della parrocchia di Podenzano è chiuso dal 2020, ma oggi sono in arrivo 500mila euro dallo Stato che consentiranno alcuni interventi di messa a norma e strutturali necessari per la successiva riapertura. Ci vorrà ancora qualche anno per vederlo nuovamente operativo, ma le basi sono state poste. Il finanziamento arriverà in due tranche: 250mila euro nel 2026 e altri 250mila nel 2027. «Queste risorse consentiranno di restituire alla comunità un luogo di cultura, incontro e aggregazione», afferma la senatrice della Lega, Elena Murelli, annunciando l’arrivo dell’importante somma.

Murelli ha seguito l’iter del finanziamento che è destinato al Comune di Podenzano, a cui la Curia di Piacenza dal 2024 ha concesso un diritto di godimento in previsione della futura gestione. L’amministrazione aveva già allora candidato il teatro al bando regionale per la rigenerazione urbana, che però non aveva ottenuto il finanziamento.

I 500mila euro in arrivo rientrano nel fondo istituito dalla legge di bilancio 2026 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze destinata, tra le altre finalità, a interventi a favore degli enti locali e alla realizzazione di opere in materia economica, sociale, infrastrutturale, sportiva e culturale.