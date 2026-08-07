Antidroga, fermato un 17enne. Insulti e sputi agli agenti da una ventina di giovani

Un servizio straordinario di controllo sul territorio, con l'obiettivo di contrastare il crescente fenomeno dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani, è stato effettuato nei giorni scorsi dalla polizia locale dell'Unione Valnure Valchero presso un pubblico esercizio del Comune di Vigolzone, con il supporto dell'unità cinofila antidroga dell'Agenzia HS Security Italia.

Durante le operazioni di controllo, il cane antidroga ha segnalato un giovane presente all'interno del locale. Nel momento in cui gli operatori hanno proceduto agli accertamenti, il ragazzo, un minorenne di 17 anni, ha tentato di sottrarsi al controllo, dandosi alla fuga. Nel tentativo di impedirne l'allontanamento, un ufficiale della polizia locale ha riportato lesioni personali; gli agenti sono riusciti a bloccare il giovane e ad accompagnarlo presso il comando di polizia locale per il completamento delle attività di polizia giudiziaria.

Le operazioni sono state rese ulteriormente difficoltose dall'intervento di un gruppo di circa venti giovani, alcuni dei quali hanno cercato di ostacolare verbalmente l'azione degli agenti, rivolgendo loro insulti e sputi e tentando di interferire con le operazioni di contenimento. Nonostante il clima di forte tensione, gli operatori hanno mantenuto il controllo della situazione, garantendo la sicurezza delle persone presenti e portando a termine l'intervento.

Nel corso della successiva perquisizione personale, il minorenne è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di ulteriori elementi ritenuti rilevanti ai fini investigativi. Al termine degli accertamenti è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria Minori di Bologna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.