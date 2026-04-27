Anziano chiede aiuto dall’abitazione: intervento dei soccorsi

Intorno a mezzanotte e mezza del 27 aprile, a Bettola, un uomo di 79 anni è stato soccorso presso la propria abitazione dopo aver richiesto aiuto, non riuscendo ad alzarsi dal letto per aprire la porta. La segnalazione è giunta al 118, che ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, richiedendo anche l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza e dei carabinieri. Giunti sul posto i vigili del fuoco sono riusciti ad accedere all’abitazione attraverso una finestra, consentendo così di raggiungere rapidamente l’uomo e prestargli assistenza. Fondamentale anche la presenza dei carabinieri, che hanno garantito supporto operativo e sicurezza durante le fasi dell’intervento, contribuendo al coordinamento delle attività sul posto. L’uomo è stato successivamente affidato al personale sanitario e trasportato presso l’ospedale di Piacenza in codice giallo, per accertamenti legati a un presunto ictus. Secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.