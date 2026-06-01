Bagno di folla per il corteo storico di Grazzano Visconti

Maggio di ormai 640 anni fa: Valentina Visconti, signora d’Asti, gli ultimi giorni di maggio 1389 fece tappa a Grazzano Visconti per raccogliere la dote dai suoi parenti Giovanni Anguissola e Beatrice Visconti, signori di Grazzano, nel suo viaggio verso Parigi dove avrebbe sposato Luigi I di Valois, fratello del re Carlo VI di Francia. Tutta la corte della famiglia Anguissola-Visconti, le casate del territorio di Valnure e Valtrebbia ed il popolo, la accolsero, fu una festa.

Quell’episodio viene ricordato da ben 50 anni, con il noto corteo storico di Grazzano Visconti che è andato in scena anche nella giornata di ieri.

Circa ottanta figuranti, molti residenti e molti amici di Grazzano, sotto la guida della Pro Loco, hanno fatto vivere quel lontano giorno del Basso Medioevo, con sbandieratori, falconieri, cavalieri, arcieri, mercanti, tessitori, giullari e musici. Tutto il borgo di Grazzano, che con le sue case e le sue botteghe rendono già l’atmosfera di un tempo, ha fatto rivivere ai visitatori, arrivati anche dall’estero, quel momento.

© Libertà/Pietro Zangrandi

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