Bambina di 10 anni cade in bicicletta a Carmiano: arriva l'eliambulanza

Attimi di paura e mobilitazione immediata dei soccorritori nel pomeriggio di domenica 17 a Carmiano, frazione del comune di Vigolzone. Una bambina di 10 anni è rimasta ferita in modo serio a seguito di una caduta dalla bicicletta.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola stava pedalando da sola sulla strada, presumibilmente nelle vicinanze della propria abitazione, quando è improvvisamente rovinata a terra. La dinamica dell'incidente resta ancora tutta da chiarire: al momento non è noto che cosa abbia provocato la perdita di controllo della bici e sembra che nessuno abbia assistito direttamente alla scena. A lanciare l'allarme sono state alcune persone che si trovavano vicino alla chiesa per una festa parrocchiale.

Notando la bimba distesa sull'asfalto, i testimoni sono immediatamente accorsi per prestarle i primi aiuti e hanno allertato il 118. La centrale operativa ha inviato sul posto l'ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure di Pontedellolio e l'auto infermieristica del 118.

Nella caduta la bambina avrebbe battuto la testa. Nonostante il trauma cranico, la piccola è fortunatamente rimasta sempre vigile e cosciente durante le operazioni di soccorso, manifestando tuttavia una sorte di amnesia: ai sanitari ha infatti riferito di non ricordare nulla di quanto accaduto nei momenti precedenti alla caduta.

Vista la delicatezza del trauma e l'età della paziente, i sanitari hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il medico, giunto sul posto da Parma, ha valutato una diagnosi di media gravità, pertanto la Pubblica assistenza Valnure ha accompagnato con l'ambulanza la bimba in Pediatria all'ospedale di Piacenza.