Bettola, danzano le fontane per la patrona della Valnure

La danza delle fontane con il fuoco ha acceso un entusiasmo unico in piazza Colombo alla vigilia dell’apertura del mese mariano, in onore della beata vergine della Quercia, patrona della Valnure. Sabato 29 agosto la società Sagit Contatti Visivi ha regalato al pubblico, molto numeroso riunito davanti al santuario dedicato alla Madonna della Quercia, uno spettacolo ideato per l’occasione: per quaranta minuti acqua e fuoco hanno danzato al ritmo della musica e delle canzoni in sottofondo.

Un’esplosione di musica e colori della nostra Italia sulle note dell’inno nazionale, con alti spruzzi d’acqua e vampate di fuoco che hanno sottolineato l’orgoglio italiano, fontane che hanno roteato e dondolato nell’aria al ritmo di una suggestiva Ave Maria. Uno spettacolo che ha saputo dare gioia agli occhi e al cuore, in attesa della giornata di domenica che ha aperto il mese mariano con il rito della discesa della statua della beata vergine della Quercia dalla sua nicchia nel presbiterio verso i fedeli