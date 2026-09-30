Bettola. Lavori al campo da calcio, atterraggio di fortuna dell'elisoccorso

Bettola, sabato pomeriggio. Una donna si sente male nella sua abitazione e i familiari chiamano il 112 per attivare i soccorsi. La situazione richiede l’intervento dell’elisoccorso, che da Parma arriva sopra il campo da calcio di Bettola, da anni utilizzato per gli atterraggi di emergenza. Ma l’elicottero non ha potuto toccare terra a causa dei lavori in corso al terreno di gioco, che diventerà in erba sintetica. Il pilota ha così cercato un’altra area idonea, a poche decine di metri, atterrando nel parcheggio della sala polivalente e della piscina comunale.

Un atterraggio di fortuna, lo hanno definito i presenti dopo aver parlato con il pilota. Il quale sembra fosse ignaro dell’impossibilità di usare il campo da calcio. Come ignara sarebbe stata la centrale operativa. Una situazione documentata da un video girato dal bettolese Marino Metti, postato sulla sua pagina Facebook. «Come mai il pilota non sapeva che il campo da calcio non era più agibile per gli atterraggi?» è il senso di molti commenti. «Perché non è stata individuata una nuova area di atterraggio per l’elisoccorso prima dell’inizio dei lavori al campo?» è la domanda che circola in rete. «Quei minuti persi a cercare un’altra area per atterrare, anche se fossero solo tre, quattro, cinque - ribadisce Metti - potevano essere fatali per la persona che stava aspettando i soccorsi».

L’amministrazione comunale ha pubblicato una nota con la quale smentisce «alcune informazioni inesatte circolate nelle ultime ore». E precisa: «Il Comune, in data 17 giugno 2026, aveva provveduto a comunicare formalmente alla struttura regionale del 118 l’impossibilità di utilizzare il campo sportivo per l’atterraggio dell’elisoccorso a causa dei lavori in corso».