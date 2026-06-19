Bisturi d’Oro al prof Vaienti, maestro delle protesi all’anca

È l’ortopedico Enrico Vaienti il Bisturi d’Oro 2026. Il riconoscimento, che da 53 anni viene assegnato dal comitato Pro Bisturi e dal circolo Aserei a medici e operatori della sanità che si sono distinti per meriti professionali e per l’umanità nello svolgimento della loro attività, gli sarà consegnato domenica 28 giugno. L’annuale cerimonia si terrà come di consueto nella chiesa del paese dove alle 11 sarà celebrata la messa. Parteciperanno le autorità locali e del territorio provinciale, i vertici della sanità piacentina, i rappresentanti delle forze dell’ordine, le associazioni e la cittadinanza dimostrando gratitudine al premiato e a chi come lui svolge ogni giorno l’attività sanitaria con professionalità e umanità nei confronti dei pazienti. La messa sarà animata dai canti del coro polifonico di Mareto e dalle musiche dell’Appennino con gli Enerbia.

Il bisturi d'oro