Buskeraggio: nel parco giocoleria, teatro e musica d’autore

Da cinque anni Buskeraggio unisce bravura e bellezza. Bravura, quella degli artisti di strada che animano il festival con giocolerie, equilibrismi e acrobazie, frutto di esercizio, fatica e concentrazione. Bellezza, quella delle musiche, delle scenografie che meravigliano, della poesia dei costumi originali e un po’ vintage, dei visi truccati, delle macchine bizzarre e sorprendenti e infine quella del Parco Raggio che fa da cornice allo spettacolo.

«Il festival giunge alla quinta edizione, accresciuto e rinnovato: artisti del panorama nazionale e internazionale porteranno a Parco Raggio spettacoli originali, perché il nostro evento sta riscuotendo sempre più interesse nel mondo dell’arte di strada. Tante attrazioni collaterali - villaggio bimbi, bancarelle di hobbisti creativi, esibizioni sportive, laboratori, la truccabimbi Roxana Placane - offriranno a tutti l’occasione per trascorrere due piacevoli giornate ad ingresso libero nel nostro magnifico parco», annuncia Katia Segalini, presidente di Art.Com., l’associazione di artigiani e commercianti che del festival è ideatrice e promotrice.

Apertura oggi alle ore 15 con “Poetry in the street”.