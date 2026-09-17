Caccia: le regole per utilizzare visori, termocamere e coltelli

“Non sapevo, non volevo, non credevo”. È il titolo scelto da Federcaccia Provinciale di Piacenza per l’incontro informativo che si è svolto nella sala consigliare di Pontenure, dedicato a un tema tanto tecnico quanto delicato: le regole che disciplinano la detenzione e l’utilizzo di termocamere, visori notturni e coltelli nell’ambito dell’attività venatoria.

Normative da rispettare

Cacciatori sempre più “Rambo” oppure ci sono normative ben precise da rispettare? La serata ha richiamato un pubblico numeroso e ha consentito di affrontare la materia sotto diversi profili, da quello giuridico a quello operativo con un obiettivo preciso: aumentare la consapevolezza dei cacciatori e favorire il pieno rispetto della normativa, evitando che la scarsa conoscenza delle disposizioni possa trasformarsi in una violazione dalle conseguenze anche pesanti. E non si può dire «non sapevo» quando si spara nei boschi e nei campi.

Proprio l’utilizzo delle termocamere e dei visori notturni è stato al centro dell’attenzione, con l’intervento del comandante della polizia provinciale di Piacenza, Matteo Re.