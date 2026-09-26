Cagnoline predate a due passi da casa, una muore sbranata

Due cagnoline sono state predate in pochi minuti a poche centinaia di metri da casa. Una è morta, sbranata, l’altra è stata morsa, ma è sopravvissuta. Una scena straziante per il proprietario delle due femmine di segugio da caccia, Roberto Carrara, che racconta quanto accaduto domenica mattina, nei pressi di Pradello Colombo, sulle colline di Bettola. «Ho mostrato le foto a mio fratello e abbiamo pianto insieme», dice ancora scosso.

Un lupo o branco di lupi potrebbe avere attaccato i due cani, ipotizza Carrara, che però è certo della presenza dei lupi in quelle zone, sentendoli ululare chiaramente non lontano agli abitati.