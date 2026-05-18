Chiedono un tavolo e rubano il borsello a un cliente in pizzeria

Si sono seduti al tavolo della pizzeria come normali clienti. Ma sono rimasti solo pochi minuti, giusto il tempo di rubare un borsello da un tavolo vicino, contenente denaro ed effetti personali. È successo a Pontenure, in una pizzeria del paese, dove due individui - descritti di origine sudamericana - sono sospettati di essere gli autori del furto, avvenuto sotto gli occhi dei clienti e dei dipendenti del locale. Tutto è accaduto sabato a mezzogiorno, come racconta un 69enne piacentino rimasto vittima della coppia.

«Ero a pranzo con mia moglie e alcuni amici» spiega. «Dopo essermi seduto al tavolo, ho appoggiato sullo schienale della sedia il borsello nel quale tengo ogni cosa, dal portafoglio al cellulare. Ad un centro punto, al tavolo alle mie spalle, si sono seduti due uomini che, evidentemente, si sono subito accorti del borsello in bella vista».