Tuesday, September 16

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Tuesday, September 16

Seguici

Chiuso il ponte sul Nure, viaggio tra disagi e alternative

Partiti i lavori, che dureranno sei mesi

Valentina Paderni
|2 ore fa
Chiuso il ponte sul Nure, viaggio tra disagi e alternative
1 MIN DI LETTURA
Il cantiere gestito da Anas, società proprietaria della strada statale 9 Via Emilia, parte puntualissimo, spaccando il minuto. Da mezzogiorno di ieri, lunedì 15 settembre, il ponte sul Nure è chiuso. A bordo strada, c’è qualche curioso che si ferma per fare un paio di foto.
Per tutti i mezzi, biciclette e monopattini inclusi, la strada è chiusa e non si può più attraversare. Sarà così per almeno sei mesi, fino a metà marzo 2026. Gli operai sono già al lavoro. Macchine di movimento terra scavano sotto il ponte. I tecnici specializzati in demolizioni stanno abbattendo i marciapiedi laterali.
Le difficoltà si avvertono subito. I lavoratori del polo logistico di Montale che sono soliti viaggiare in bicicletta o su monopattino non sanno dove passare. Arrivano sul ponte, trovano chiuso e sul volto appare il loro smarrimento e la loro preoccupazione. Hanno almeno una decina di chilometri in più da percorrere.
Non sorridono nemmeno le attività vicine al ponte.  La preoccupazione c’è, tra i commercianti e tutti gli utenti della strada.
Intanto le strade alternative alla via Emilia, si popolano di veicoli: code si formano in uscita dalla strada per Muradello e da strada Ponte Riglio che si immettono sulla provinciale 587 per Cortemaggiore, code si formano in uscita dalla tangenziale sud di Piacenza in direzione Cremona. 
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana