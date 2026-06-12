Dalla cena nell'hangar 20mila euro contro i tumori al pancreas

La ricerca scientifica ha bisogno di laboratori, competenze e tecnologia, ma anche della partecipazione concreta di una comunità che scelga di sostenerla. Per questo occasioni come la cena benefica della Festa del Gigi assumono un valore che va oltre il semplice momento conviviale, trasformandosi in un’occasione concreta per sostenere la ricerca e offrire nuove speranze ai pazienti e alle loro famiglie. Ancora una volta Piacenza ha risposto con generosità, confermando quanto il tema della ricerca e della lotta contro le malattie oncologiche sia profondamente sentito dalla comunità. La quarta edizione della cena benefica si è infatti conclusa con un importante risultato: sono stati raccolti circa 20mila euro raccolti a favore della Fondazione Humanitas per la Ricerca, destinati a sostenere i progetti dedicati alla lotta contro il tumore al pancreas. Presente alla serata il professor Alessandro Zerbi, direttore dell’Unità di Chirurgia Pancreatica di Humanitas a Rozzano.

L’evento si è svolto in una cornice particolarmente suggestiva e inedita: lo storico hangar principale dell’Aeroporto Militare di San Damiano, che per una sera ha aperto le proprie porte alla solidarietà, accogliendo numerosi partecipanti uniti dalla volontà di contribuire a una causa di grande valore sociale. Fondamentale il sostegno di numerose realtà imprenditoriali del territorio, tra cui Nordmeccanica Group, Edilizia Fontanella, Centro Porsche Piacenza e Carrozzeria Sant’Antonio, che hanno contribuito in modo significativo alla riuscita dell’iniziativa. Nordmeccanica ha inoltre sostenuto il progetto solidale dell’Aeronautica Militare “Un dono dal cielo”, destinato all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”.