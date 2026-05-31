Muore a 59 anni per shock anafilattico, probabilmente dopo una puntura d'insetto

Tragedia sulle colline sopra Farini dove un uomo di 59 anni domenica 31 maggio ha perso la vita nel giro di pochissimo tempo, probabilmente a causa della puntura di un insetto. L'episodio, che ha fatto immediatamente scattare la macchina dei soccorsi, si è verificato nella frazione di Canadelli.

Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, la vittima si è sentita male subito dopo essere stata punta. Le sue condizioni sono precipitate nel giro di pochi istanti, manifestando i chiari e drammatici sintomi di uno shock anafilattico, una reazione allergica violenta e purtroppo fatale.

I presenti, accortisi immediatamente della gravità della situazione, hanno lanciato l'allarme contattando il numero unico di emergenza.La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto i mezzi più vicini per tentare di salvare l'uomo. Da Farini sono partiti tempestivamente un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica. Vista la criticità e la zona geograficamente isolata, è stato richiesto anche il supporto dell'eliambulanza decollata da Parma e atterrata in Alta Valnure pochi minuti dopo.

Il personale sanitario, giunto sul posto in tempi rapidissimi, ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, supportate dai presidi medici avanzati a disposizione. Per circa trenta minuti medici, infermieri e volontari hanno lottato contro il tempo nel disperato tentativo di far ripartire il cuore dell'uomo. Purtroppo, nonostante gli sforzi prolungati e la massiccia somministrazione dei protocolli d'emergenza per le reazioni allergiche gravi, l'uomo non ha risposto agli stimoli e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.