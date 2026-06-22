Farini, inaugurato il mulino di Riè dopo i lavori di recupero

È stato inaugurato nella giornata di domenica 21 giugno il Mulino di Riè, storico edificio situato nella suggestiva Valle delle Cascate, lungo il torrente Perino, nel territorio comunale di Farini, restituito alla comunità e ai visitatori dopo un importante intervento di riqualificazione.

L’inaugurazione si è aperta con la partenza dalla chiesa di San Lorenzo a Calenzano, da cui cittadini, amministratori e partecipanti hanno percorso insieme il sentiero che conduce al mulino, in un momento particolarmente partecipato e simbolico. Dopo il taglio del nastro da parte della Presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli e del sindaco di Farini Marco Paganelli, i presenti, tra cui numerose autorità, hanno potuto visitare gli spazi recuperati, prima di condividere un momento conviviale organizzato dal Circolo Anspi di Calenzano.

«Oggi restituiamo alla comunità un luogo che non è solo un edificio recuperato, ma un pezzo della storia della Val Perino, della vita della vallata - sottolinea la Presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli - ed infatti all’inaugurazione si percepiva chiaramente l’emozione delle persone, felici di riappropriarsi di un luogo che rappresenta la loro economia, il loro lavoro, la loro storia, e si respirava un’atmosfera di unità, in un clima accogliente. Il Mulino di Riè torna così a vivere - conclude Patelli -: questo intervento è il risultato di una collaborazione efficace tra istituzioni, iniziata con l’amministrazione provinciale Barbieri, e dimostra come investire sulla montagna significhi credere concretamente nelle sue comunità e nelle sue potenzialità turistiche e culturali, ma un grazie speciale va al mondo del volontariato che rende possibile agli enti pubblici dare continuità a questi immobili».

Soddisfazione anche da parte del Sindaco del Comune di Farini Marco Paganelli. «L’inaugurazione dei lavori di recupero legati al Mulino di Riè non sono propriamente la chiusura di un percorso, bensì l’avvio di una nuova fase a proseguo della valorizzazione di questa area di Appennino tra i comuni di Farini, Bettola e Coli e delle meraviglie naturalistiche che vi si trovano».



L’iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un progetto articolato, nato dalla collaborazione tra Provincia di Piacenza e Comune di Farini con l’obiettivo di restituire nuova vita a un immobile di proprietà provinciale da tempo inutilizzato, inserito in un contesto di grande valore paesaggistico e naturalistico, tra i più frequentati da escursionisti e turisti dell’Appennino piacentino. Il percorso ha preso avvio con la candidatura del progetto “Una polarità nella Valle delle Cascate – La rigenerazione urbana del Mulino di Riè” presentato dal Comune di Farini al bando regionale per la rigenerazione urbana 2021 e successivamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

A seguito dell’ottenimento del contributo, la Provincia ha concesso l’immobile in comodato d’uso gratuito al Comune, consentendo così l’avvio degli interventi di recupero. L’investimento complessivo è stato pari a 240.000 euro, di cui 200.000 euro finanziati dalla Regione e 40.000 euro messi a disposizione dalla Provincia come cofinanziamento. Realizzato tra il 2024 e il 2026, in accordo con la Soprintendenza, l’intervento ha portato alla riqualificazione completa dell’edificio e alla sua trasformazione in uno spazio multifunzionale a servizio del territorio: luogo di accoglienza e informazione, punto di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, sede per attività didattiche, iniziative ed eventi legati alla promozione della valle. Conclusi i lavori, la gestione è stata affidata al Circolo Anspi di Calenzano, che si occuperà della cura della struttura e dell’area circostante, inclusi i percorsi escursionistici, contribuendo a rafforzare l’attrattività turistica della zona.