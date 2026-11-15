Ferriere perde definitivamente la caserma dei carabinieri: accorpamento a Farini dopo quasi 12 anni

Ferriere perde definitivamente la propria stazione dei carabinieri. Da domani, lunedì 16 novembre, il presidio sarà ufficialmente accorpato a quello di Farini, dove i militari erano già stati trasferiti nel febbraio 2015 a seguito della dichiarazione di inagibilità della vecchia caserma. Una situazione che si protraeva da quasi dodici anni, ma che fino ad oggi era considerata provvisoria. La stazione di Ferriere, infatti, continuava formalmente a esistere e negli ultimi anni non erano mancati i tentativi di riportare i carabinieri in paese.

La decisione dell'Arma

A comunicare il nuovo assetto è il Comando provinciale dei carabinieri di Piacenza, che inserisce l'operazione in una più ampia riorganizzazione delle risorse sul territorio. L'accorpamento, spiega l'Arma, consentirà di concentrare personale e mezzi sotto un unico comando, quello di Farini, riducendo le incombenze amministrative e destinando maggiori risorse ai servizi di pattugliamento e prevenzione nei territori dei due comuni.

La riorganizzazione permetterà inoltre di potenziare gli organici delle stazioni di Farini e Castel San Giovanni. Quest'ultima, sottolinea il Comando provinciale, serve un territorio la cui popolazione residente è cresciuta di circa il 21% dal 2010.

I tentativi di riportare i carabinieri a Ferriere

La decisione rappresenta un cambio di prospettiva rispetto agli obiettivi perseguiti negli ultimi anni dall'amministrazione comunale di Ferriere. La sindaca Carlotta Oppizzi aveva più volte sollecitato il ritorno dei carabinieri nella loro sede originaria, un edificio di proprietà della Provincia situato in via Marconi, nel centro del paese.

La questione era stata affrontata anche nel dicembre 2023, durante una visita della presidente della Provincia Monica Patelli. In quell'occasione era stata prospettata la possibilità di un intervento di manutenzione, mentre per la ristrutturazione completa sarebbe stato necessario reperire finanziamenti straordinari.

Il progetto da un milione e mezzo di euro

Un ulteriore passo era arrivato nel marzo 2025, quando il consiglio provinciale aveva approvato una convenzione con il Comune di Ferriere per consentirgli di partecipare a un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al recupero di immobili dismessi o inutilizzati.

Il progetto di riqualificazione della vecchia caserma prevedeva un investimento di circa un milione e mezzo di euro. In caso di finanziamento, il Comune avrebbe potuto disporre dell'immobile per trent'anni, con l'obiettivo di riportarvi i carabinieri. In assenza delle risorse, l'edificio sarebbe invece rimasto nella disponibilità della Provincia.

La sindaca Oppizzi aveva ribadito la necessità di recuperare l'immobile, anche per evitare di perdere definitivamente il presidio dell'Arma. Con l'accorpamento annunciato oggi, quella prospettiva viene ora meno, almeno nell'ambito dell'attuale organizzazione territoriale.

Orari e servizi per i cittadini

La stazione di Farini, in piazza Marconi 9, sarà potenziata sia negli organici sia nelle dotazioni e sarà aperta al pubblico tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8.30 alle 12.30. Il numero telefonico è 0523 910112.

Per agevolare i residenti di Ferriere con difficoltà di mobilità o impossibilitati a raggiungere Farini, il Comune metterà a disposizione, in caso di necessità, un ufficio al piano terra del municipio, dove i carabinieri potranno ricevere le denunce.

Resterà invariato il servizio di emergenza e pronto intervento, garantito dalle pattuglie della Compagnia di Bobbio attraverso il numero unico 112, attivo 24 ore su 24.