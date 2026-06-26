Fuori uso da mesi la pesa di Gropparello: colpa della gettoniera

La gettoniera da sostituire costa 7.500 euro. Una cifra che, per le casse del Comune di Gropparello, pesa molto più dei rimorchi e dei trattori che solitamente transitano sulla pesa pubblica del paese. Il servizio, fondamentale per l’economia agricola e zootecnica locale, è fuori uso almeno dallo scorso settembre, fatto che non pochi malumori ha sollevato tra gli operatori del settore, ma anche privati cittadini.

La pesa, installata anni fa dalla passata amministrazione, nel tempo è diventata un punto di riferimento insostituibile. Serve a tutto: calcolare il peso del foraggio e dei cereali, regolare le consegne ai consorzi agricoli, pesare il bestiame e, non da ultimo, garantire il rispetto dei limiti di carico per evitare sanzioni stradali, un servizio, quest’ultimo, sfruttato spesso anche dai camperisti. In questi giorni, però, dal territorio sono rimbalzate diverse segnalazioni: la pesa è ferma da mesi, almeno dieci, senza alcun cenno che la situazione possa essere ripristinata. E con tanti mezzi agricoli sulle strade in questi giorni, la mancanza di uno strumento funzionante si sente.