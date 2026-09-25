Il nome di Gianni Sartori ora viaggia con la Pubblica

L’attivismo e la generosità di Gianni Sartori non saranno dimenticati nemmeno dagli amici della Pubblica assistenza San Giorgio, che hanno voluto imprimere il suo nome sul nuovo mezzo dedicato ai trasporti sociali. “In ricordo di Gianni Sartori” è la scritta sui lati del Doblò acquistato quest’anno, un mezzo che può caricare le carrozzine.

«Era un dovere per noi ricordare Gianni, che è mancato a fine agosto a 76 anni - osserva il presidente della Pubblica, Simone Saccarini –Da quando l’associazione è stata fondata, ha sempre partecipato alle attività e contribuito in ogni modo alla vita della Pubblica: gli saremo per sempre grati».