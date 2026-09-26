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Il porcino con l’ombrellino, strano incontro in Valdaveto

Nadia Plucani
|3 ore fa
PODENZANO
PODENZANO
1 MIN DI LETTURA
Un porcino nato su un porcino, come se il più grande avesse un cappellino o un ombrellino sulla sommità. Per un’altezza di una manciata di centimetri. Una stranezza della natura trovata dal podenzanese Marco Villa nei boschi di Rezzoaglio, in Valdaveto, nella provincia di Genova, nella giornata di giovedì 24 settembre. Appassionato fungaiolo, Villa ha scoperto questo particolare doppio fungo nascosto tra le foglie. 

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