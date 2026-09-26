Il porcino con l’ombrellino, strano incontro in Valdaveto
Nadia Plucani
|3 ore fa
PODENZANO
Un porcino nato su un porcino, come se il più grande avesse un cappellino o un ombrellino sulla sommità. Per un’altezza di una manciata di centimetri. Una stranezza della natura trovata dal podenzanese Marco Villa nei boschi di Rezzoaglio, in Valdaveto, nella provincia di Genova, nella giornata di giovedì 24 settembre. Appassionato fungaiolo, Villa ha scoperto questo particolare doppio fungo nascosto tra le foglie.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Mamma, sono vivo»: i messaggi lanciati dai treni dai militari deportati
2.
Tende, polenta e bersaglieri: le nozze di Enrico e Anna, una sagra di paese
3.
È morto Maurizio Pomarelli, il papà di Elisa: «Non c’è un solo minuto in cui non penso a te»
4.
Sbranata dai lupi, lo shock dei padroni della cagnolina Holly