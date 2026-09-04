La cena al castello di Paderna aiuta la ricerca con 25mila euro

Sono stati quasi 350 i partecipanti alla serata benefica «Semina anche tu per la vita», organizzata per sostenere la ricerca sul tumore al pancreas. Da nove anni, al castello di Paderna, si rinnova l’appuntamento nato per ricordare il dottor Angelo Medaglia, medico veterinario molto stimato, prematuramente scomparso a causa di questa malattia.

«Ogni anno qui a Paderna si ritrovano amici e proprietari di animali che hanno apprezzato Angelo per la sua grande disponibilità, la competenza e la passione che metteva nella cura dei suoi amici pelosi e che ne conservano un vivo ricordo – racconta Nadia Gambazza, una delle amiche che, insieme a Raffaella Sbaraglia, Fausta Pera e alla moglie Federica Marenghi, ha dato vita all’iniziativa – Angelo credeva nella ricerca e aveva scelto di sottoporsi a cure sperimentali. Questa iniziativa è il modo migliore per ricordarlo e, allo stesso tempo, per dare speranza a chi è colpito dalla malattia».

La serata, resa possibile grazie al prezioso supporto dei volontari, degli sponsor e della famiglia Pettorelli, proprietaria del castello di Paderna, si è svolta nella suggestiva corte medievale.