La demolizione della "scuolina" di Gambaro: il video

Pochi luoghi come le scuole conservano i ricordi d’infanzia. E allora quando la benna, un colpo dopo l’altro, butta giù il vecchio edificio di Gambaro di Ferriere, c’è chi sente «una stretta al cuore». Il video della demolizione lo ha girato Elio Draghi, sua sorella Dina, invece, tra quelle mura ha frequentato tutte le elementari, tra il 1958 e il 1962.

Non era la scuola ufficiale, ma un edificio privato che per più di dieci anni, dal 1952, ha ospitato gli alunni. Si usava così. «Questo era di proprietà della famiglia di Opilio Preli, il ristoratore di Gambaro - racconta Dina - Sotto c’era la bottega, al piano di sopra l’aula affittata dal Comune. Si saliva da una scala esterna in granito e d’inverno Giuseppino Scaglia ed io ci buttavamo la segatura per non scivolare, perché di sabbia o di sale non ce n’era. Il bagno? Una turca, rigorosamente fuori».