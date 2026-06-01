Mezzo chilo di droga in casa: arrestato un 28enne della Val Nure

Un intervento antidroga condotto dai carabinieri di Pontenure, con il supporto dei militari di Ponte dell’Olio e di una unità cinofila della Polizia Locale di Medesano (PR), ha portato all’esecuzione di perquisizioni delegate dall’Autorità Giudiziaria, al sequestro di sostanze stupefacenti e all’arresto di un giovane residente nel territorio della Val Nure.

L’operazione, maturata nell’ambito di accertamenti antidroga, ha interessato un’abitazione in una frazione del Comune di Ponte dell’Olio ed è scattata nelle prime ore del mattino di venerdì 29 maggio, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza. I militari hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di alcuni giovani, muovendosi su più obiettivi e con squadre operative distinte.

Il cuore dell’operazione si è concentrato in un’abitazione dove risiedeva un giovane 28enne in una frazione di Ponte dell’Olio, dove i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare accurata. A fornire un contributo determinante è stato anche il personale cinofilo della Polizia Locale dell’Unione Bassa Val Taro di Medesano, intervenuto con “Lotus”, cane antidroga specializzato. L’unità cinofila ha supportato le operazioni di ricerca all’interno dei locali, consentendo agli investigatori di orientare gli accertamenti nelle aree ritenute più sensibili dell’abitazione. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati quattro panetti di hashish, confezionati in involucri di cartone e cellophane, per un peso complessivo di circa 420 grammi.

Gli accertamenti hanno inoltre permesso di recuperare due quantitativi di cocaina, uno dei quali del peso di oltre 20 grammi, e circa 25 grammi di marijuana in fiore. Nel corso dell’intervento sono stati trovati anche 2.460 euro in contanti, suddivisi in banconote da 20 e da 50 euro. Il denaro, insieme alla sostanza stupefacente, è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle operazioni, il giovane 28enne è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività investigativa ha interessato anche una seconda abitazione, dove è intervenuta un’altra squadra operativa. In questo caso è stato rinvenuto un modesto quantitativo di hashish, con conseguenti adempimenti di natura amministrativa per la giovane 20enne residente.