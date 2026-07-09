Pontedellolio, la giunta caccia i gestori della piscina

Il recesso di un contratto comunicato sui social, il destinatario che si dice «allibito dai toni e dalle modalità». Ha la portata di una tempesta la delibera della giunta comunale di Pontedellolio che, il 7 luglio, ha avviato ufficialmente la procedura per la risoluzione anticipata del contratto di concessione decennale della piscina comunale, affidata nel 2024 alla società piacentina Total Sport.

Il provvedimento, che anticipa anche l’incarico a uno studio legale, prevede lo stop definitivo al rapporto a partire dal 1° settembre prossimo, pur obbligando il gestore a garantire il servizio e l’apertura fino al 30 agosto per tutelare la stagione in corso.