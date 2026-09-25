Pontenure, i bimbi di Gaza diventano un caso politico

«Un vero e proprio blitz, orchestrato al buio per fuggire dalle proprie responsabilità politiche e nascondersi dietro una retorica di facciata». Così il gruppo di minoranza “Pontenure sei tu” in una nota definisce quanto avvenuto nell’ultima seduta del consiglio comunale rispetto al giardino per i bimbi di Gaza.

I consiglieri Enzo Dotti, Matilde Perri, Giacomo Monza e Giuseppe Carini avevano presentato una mozione per chiedere l’intitolazione dell’area verde tra viale Europa e strada San Gregorio alla memoria dei “Bambini di Gaza”. La maggioranza guidata dal sindaco Sergio Fuochi ha proposto un emendamento per intitolare l’area “Ai bambini vittime di genocidi, guerre e violenze”, demandando alla giunta l’individuazione dello spazio. Dopo un’animata discussione, la proposta emendata è stata approvata all’unanimità.

Secondo “Pontenure sei tu”, però, il caso non è chiuso e anzi sarebbe un caso politico, la prima frizione da quando si è insediata la nuova giunta.