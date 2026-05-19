Pontenure, il Bar Baracchino è un luogo sicuro contro la violenza

Da qualche giorno il Bar Baracchino di Pontenure è diventato Punto Viola. Che cosa significa lo spiegano Anna Arzani e Ilenia Carinini, che gestiscono insieme a Gianantonio Bassi il locale con giardino e pergola verde prospiciente il polo scolastico. «Un Punto Viola è un “luogo sicuro”. Per luogo sicuro si intende qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico, sensibilizzato e formato contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada delle persone: è un progetto dell’associazione Donne per strada a cui abbiamo deciso di aderire».



Leggi tutto Un Punto Viola è un presidio di intervento immediato, per ascoltare chi sta vivendo una emergenza in strada oppure una donna vittima di pressioni e violenze, e chiunque si viene a trovare in difficoltà. In provincia di Piacenza esiste soltanto un altro Punto Viola, nel capoluogo; perciò, quando l’associazione ha lanciato l’appello Anna e Ilenia hanno aderito con convinzione.