Pontenure rafforza la sicurezza con il Controllo di vicinato

Anche a Pontenure prende forma il progetto del Controllo di vicinato. Le prime basi sono state poste nel corso di un incontro pubblico, ospitato la scorsa settimana nella sede municipale, aperto a tutti i cittadini. Giovedì 16 luglio, alle 21, sempre in municipio, è in programma una seconda riunione, che consentirà di entrare nella fase operativa dell’iniziativa.

«Si tratta di una forma di cittadinanza attiva, fondamentale per il buon funzionamento della nostra comunità. Le forze dell’ordine fanno molto, anche se spesso il loro lavoro non si vede, ed è già programmato un potenziamento del sistema di videosorveglianza, ma non basta» ha introdotto il sindaco Sergio Fuochi. «Vogliamo far crescere la sicurezza in paese - ha aggiunto - ma, come ho detto in più occasioni, l’amministrazione non può fare tutto senza la collaborazione dei cittadini».

A Pontenure sono già presenti diversi gruppi spontanei di controllo di vicinato, attivi in una parte dei quartieri e delle frazioni. In più occasioni hanno dimostrato la loro utilità fornendo segnalazioni che hanno permesso di prevenire reati.