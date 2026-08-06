Quasi 500 anni fa un’alluvione mutò il volto dell’alta Val Nure

Nell’anno 1580 il Nure, gonfiato da piogge violente, si abbatté sul borgo di Edifizi e lo cancellò. Rimase in piedi l’oratorio di San Rocco: tutto il resto - il palazzo del marchese, i mulini, il maglio, la segheria, il follo - fu spazzato via da un’onda devastante. Chi ricorda la tremenda notte tra il 13 e il 14 settembre 2015 riconoscerà nel racconto di quel disastro una ferita già vista.

A parlarne è stato Pier Luigi Carini, studioso di storia locale - già autore del libro I Curletti: un villaggio della Val d’Aveto nel Cinque e Seicento – durante una conferenza su “Genti e paesi della Val Nuceto” tenuta domenica al castello di Gambaro. Davanti a un folto pubblico ha offerto un quadro della vita in Alta Valnure nel Cinquecento, frutto di un lungo lavoro di ricerca negli Archivi di Stato di Piacenza e di Parma, nell’Archivio Storico Diocesano di Piacenza e nell’archivio parrocchiale di Rompeggio. Ma la piena del 1580 non travolse un centro qualsiasi.