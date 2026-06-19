Raduno Harley-Davidson, in 800 a Grazzano per una promessa d’amore

Grazzano Visconti, un mare di Harley -Davidson e coppie di motociclisti in giacca di pelle nera che si scambiano promesse d’amore. Si è visto anche questo domenica, quando 800 motociclisti dei Chapter Harley- Davidson hanno invaso le storiche vie del paese per un “Flash Mob Run” ad alto tasso di energia, allegria e passione.

I centauri sono arrivati da ogni angolo d’Italia, senza sgommare, a moderata velocità e in totale sicurezza daTorino, Milano, Brescia, Varese e Genova, a testimonianza del forte legame che unisce questa comunità. Segno che le moto possono essere una passione da vivere in totale sicurezza. «È una giornata stupenda, sia per il luogo che per la compagnia. È impossibile chiedere altro - dice Alberto arrivato da Milano - La bellezza di questa comunità sta proprio nel ritrovarsi, macinando anche centinaia di chilometri. La vera meta è la condivisione». Da Varese gli fa eco Camilla: «Ritrovarsi è sempre uno spettacolo perché ciò che caratterizza il mondo Harley è l’assenza di divisione: unisce tutti indipendentemente dall’età, dalla lingua e dalla cultura».

L’appuntamento ha saputo superare persino i confini nazionali, grazie a una sorprendente e acclamata delegazione egiziana arrivata dal Cairo, che ha regalato all’evento un memorabile respiro internazionale.

© Libertà/Pietro Zangrandi