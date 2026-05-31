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Si riaccende l’incendio di rotoballe, notte di super lavoro per i pompieri a Lusurasco

Il fieno torna a bruciare dopo il rogo precedente. Vigili del fuoco al lavoro con i mezzi meccanici per la bonifica

Ornella Quaglia
|4 ore fa
Le fiamme nella notte
Le fiamme nella notte
1 MIN DI LETTURA
Un vasto incendio di rotoballe di fieno si è riattivato nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio a Lusurasco di Alseno, richiedendo un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco dopo che l'area era stata messa in sicurezza sabato mattina.

La natura del fieno pressato, che cova calore internamente, ha reso necessarie complesse operazioni di bonifica con mezzi di movimento terra per smassare il materiale ed estinguere i focolai residui.

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