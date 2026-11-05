Sorpreso con le reti per catturare uccelli: denunciato dai Forestali

I carabinieri del Nucleo Forestale di Bettola hanno denunciato un uomo di 69 anni, residente in provincia di Lucca, per il reato di uccellagione. L’intervento è avvenuto alcuni giorni fa nel territorio comunale di Ponte dell’Olio, in località Pezzoni, dove i militari hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a posizionare reti destinate alla cattura dell’avifauna migratoria. Secondo quanto accertato dai Carabinieri Forestali, una parte delle reti era già stata allestita ed era pronta per la cattura degli uccelli.

L’intervento ha consentito di interrompere l’attività e di procedere agli accertamenti sul posto, cui ha fatto seguito una perquisizione locale. Nel corso delle operazioni sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 4 reti da uccellagione, 4 pali in ferro e una mazzetta in ferro. I militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 11 esemplari di avifauna: un tordo bottaccio e dieci tordi sasselli. Gli animali sono stati trasportati presso il Centro recupero animali selvatici di Niviano di Rivergaro, per la valutazione del loro stato di salute e il conseguente rilascio in natura.

Sulla base degli elementi raccolti, il 69enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di uccellagione. Il Nucleo Carabinieri Forestale di Bettola ha informato l’Autorità giudiziaria competente e procede per gli adempimenti connessi all’intervento. L’operazione ha permesso di interrompere un’attività di cattura dell’avifauna migratoria e di affidare gli esemplari rinvenuti a una struttura specializzata nel recupero della fauna selvatica.