Studenti di Podenzano volontari tra i "nonni"

Si incontrano le generazioni a Podenzano e si crea un “ponte di memoria” tra i ragazzi e gli anziani ospiti della casa di riposo parrocchiale “F.lli Copelli”. Un ponte tra i “nonni” che vivono nella struttura e i più giovani che hanno una vita davanti a loro e un mondo da conoscere. “Ponte di memoria” è il progetto che la parrocchia e la casa di riposo hanno messo in campo dal mese di settembre nell’ambito del percorso Giovani Attivi realizzato dal Comune di Podenzano per avvicinare i giovani al volontariato e instaurare delle relazioni.

Nelle prime due settimane di settembre un gruppo di una quindicina di ragazze in procinto di iniziare la terza media ha trascorso alcune giornate accanto ai 17 ospiti del “ricovero”, tutti autosufficienti, condividendo attività di animazione, di incontro e di confronto, ascolto e condivisione. Con loro, hanno partecipato anche alcuni ragazzi più grandi (in prevalenza donne), impegnati abitualmente nelle attività di animazione nell’oratorio parrocchiale che hanno vissuto con entusiasmo questa nuova esperienza. «Abbiamo preparato i biscotti con i nonni – dice Gaia – e fatto con loro esercizi di ginnastica. Sono stati i miei momenti preferiti».