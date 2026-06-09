Ultima tappa del Trofeo Minibike. Petranca: «E l’interesse cresce»

Il Trofeo Minibike è sport, divertimento ed educazione. Lo sanno bene i bambini e i genitori che hanno risposto all’invito della Scuola Ciclismo Piacenza Vigorplant e dell’Unione Valnure Valchero della Polizia locale, e si sono ritrovati al giardino Giovanni Paolo II per provare l’emozione della mountain bike.

Sul verde tappeto rasato di fresco i volontari hanno allestito il circuito per la corsa in velocità e quello per la gimkana ad ostacoli in cui sperimentare destrezza ed equilibrio sulle due ruote. Una cinquantina di bimbi e bimbe dai 5 ai 12 anni si sono avvicendati al nastro di partenza, per fasce di età, muniti di caschetto protettivo e pronti a dare il massimo.