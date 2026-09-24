Una bretella per alleggerire il traffico in centro a San Giorgio

Una bretella potrebbe sgravare il traffico pesante nel centro abitato di San Giorgio. Nei prossimi mesi il Comune si occuperà della progettazione. La bretella congiungerà via Napoli, più conosciuta come strada per Montanaro, con via Bologna fino alla strada provinciale 32 per Pontenure provenendo da via Deledda.

«E’ una progettazione importante che la nostra amministrazione ha inserito nel suo programma elettorale - informa il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Roberto Ponzanibbio - e ci stiamo impegnando per realizzarla. Si tratta di un’opera di cruciale importanza perché sgraverà il traffico pesante da tutta quella porzione del paese verso nord. I mezzi pesanti, che oggi escono da via Cavour sulla provinciale 6 in centro paese, saranno convogliati all’esterno attraverso questa nuova strada. Ora appaltiamo la progettazione. Seguiranno tutti i passi necessari per procedere, come l’acquisto dei terreni necessari alla realizzazione del collegamento, le autorizzazioni, la ricerca di risorse economiche per concretizzare i lavori nel futuro».

Un’ordinanza, nel frattempo, è stata emessa dal Comune di San Giorgio per moderare il traffico pesante in centro paese.