Valzer di pediatri a Podenzano. E a Pontenure lascia Piscopiello

L’assistenza pediatrica del Distretto di Levate, ed in particolare nei comuni di Podenzano e Pontenure, subirà una riorganizzazione nei prossimi giorni. Le novità per i bambini e le loro famiglie sono previste a partire da venerdì 14 novembre, quando un nuovo pediatra arriverà a Podenzano mentre a Pontenure cesserà l’incarico di Valeria Piscopiello e le famiglie dovranno individuare un nuovo professionista. La dottoressa Grazia Scibilia, che riceve in due ambulatori a Podenzano e Pontenure, manterrà soltanto quello di Pontenure.

Chi arriva e chi parte

A Podenzano prende servizio Francesco Sogni, pediatra proveniente dall’ambito ospedaliero. Sarà operativo dal 14 novembre in un ambulatorio all’interno della Casa della Comunità in via Dante Alighieri numero 18-20. Dallo stesso giorno, Grazia Scibilia chiude l’ambulatorio di Podenzano, mantenendo attiva esclusivamente la sede di Pontenure, in via Eugenio Montale 11. Sempre il 14 novembre decade l’incarico provvisorio di Valeria Piscopiello. Sono 650 i bambini assistiti attualmente dalla dottoressa e nelle prossime ore le famiglie dei bambini seguiti riceveranno una comunicazione che invita a individuare un nuovo pediatra di riferimento all’interno del Distretto di Levante, tra i professionisti con disponibilità di posti.

Tutte le alternative

Nel Distretto di Levante i pediatri che hanno possibilità di avere nuovi pazienti sono Luciana Abate che ha l’ambulatorio a Fiorenzuola, Monica Corna (San Giorgio), Nicola Mattia Decarolis (Cadeo), Gianmarco Ferro (che esercita sia a Carpaneto sia a Pontedellolio), Claudia Lattanzi, che in questo periodo è sostituita da Isabella Cremonini (Castellarquato e Lugagnano), Claudio Marenghi (Monticelli), Sara Scavone (Cortemaggiore), Francesco Sogni (dal 14 novembre a Podenzano), Martina Soliani (Castelvetro e Monticelli). Per individuare il nuovo pediatra, i genitori possono procedere attraverso diversi canali. C’è un portale dedicato che permette di scegliere o modificare online il medico o pediatra di famiglia, senza recarsi allo sportello. Ma la scelta può essere effettuata anche attraverso fascicolo sanitario elettronico (Fse), da remoto, cui si accede tramite Spid (identità digitale che consente di utilizzare i servizi della pubblica amministrazione).

Rimangono operativi anche gli sportelli unici Cup della rete provinciale cui è possibile rivolgersi di persona.