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Via le transenne, riaperto il ponte sul Nure

Dietro i mezzi Anas e della polizia locale, i primi ad attraversare il nuovo ponte sono stati giornalisti e tecnici di Telelibertà in auto con Roberto Marenghi, pensionato residente nella zona

Marco Vincenti
Marco Vincenti
|1 ora fa
Via le transenne, riaperto il ponte sul Nure
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E' stato ufficialmente riaperto al traffico il ponte sul Nure a Pontenure. Il via libera al transito è scattato alle 13 di giovedì 19 marzo, dopo l'inaugurazione ufficiale avvenuta in mattinata alla presenza del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Nei minuti precedenti la riapertura si era formata una lunga coda di auto e camion pronti a riprendersi ufficialmente il viadotto.
Dietro alla carovana di mezzi di Anas e della polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero i primi ad attraversare il nuovo ponte sono stati la troupe di Telelibertà in auto con Roberto Marenghi, pensionato residente nella zona. «Dopo sei mesi di sacrifici sono davvero felice di poter riattraversare il Nure. Faccio i complimenti ai tecnici Anas» le sue parole

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