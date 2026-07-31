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A Borgonovo, sportello delle Poste ancora chiuso: "Riaprirà"

Mariangela Milani
|35 minuti fa
A Borgonovo, sportello delle Poste ancora chiuso: "Riaprirà"
1 MIN DI LETTURA
"L’ufficio postale di Borgonovo è destinato a rimanere chiuso?". La domanda, legittima, comincia a serpeggiare tra i borgonovesi. Da tre mesi ormai, in seguito all'incursione di una banda di ladri che pare abbia devastato i locali, l’ufficio postale di piazza della Costituzione è chiuso. "Dobbiamo rivolgerci all’ufficio di Ziano, oppure a quello di Pianello o Castelsangiovanni che sono i più vicini – dice una borgonovese – ma non tutti dispongono dell'automobile o di familiari sempre disponibili ad accompagnare". Alcuni iniziano a dubitare della reale volontà di riaprire l'ufficio.
Interpellate in merito Poste Italiane fanno però sapere che l’ufficio postale di Borgonovo. "Riaprirà e resterà aperto, allo stesso modo di tutti i restanti 12.600 uffici sparsi sul territorio nazionale, di cui nessuno verrà chiuso".

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