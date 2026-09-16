A Castello la Giornata dello sport e del volontariato

Sabato 19 settembre a Castel San Giovanni scendono in piazza le decine di persone, giovani e meno giovani, che ogni giorno dedicano parte del loro tempo e delle loro energie per far crescere il mondo dell’associazionismo locale. Saranno loro ad animare la Giornata dello sport e del volontariato, in rappresentanza di una quarantina di associazioni, protagoniste di un evento che coinvolgerà dalle 9 alle 18 corso Matteotti e piazza XX Settembre.

In piazza, dalle 14,30, ogni associazione sportiva avrà a disposizione uno spazio in cui allestire dimostrazioni pensate per coinvolgere ragazzi, famiglie e tutti gli appassionati di sport. Le associazioni di volontariaro si disporranno invece lungo il Corso già dal mattino.