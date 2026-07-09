A Pianello musicoterapia per gli anziani della Castagnetti

Dieci anziani ospiti della casa protetta monsignor Castagnetti di Pianello sono stati protagonisti di un ciclo di incontri dedicati alla musicoterapia. Grazie ad una guida esperta, la musicoterapeuta Paola Camporeale, gli anziani e le anziane del Castagnetti hanno sperimentato quanto il linguaggio musicale possa far emergere ricordi positivi, ridurre gli stati d’ansia e stimolare il benessere della persona.

Ad accompagnarli in questo viaggio ideale sono stati anche un familiare volontario, Stefano Passerini, la responsabile delle attività assistenziali Viktoria Verenchuk e l’animatrice Antonella Molinelli. "Nel corso degli incontri – dicono gli organizzatori - sono state proposte diverse esperienze e tra queste alcune indirizzate al mantenimento delle funzioni cognitive, alla regolazione emotiva, per promuovere la socializzazione tra le persone".