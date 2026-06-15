A teatro con Lucia Vasini per sostenere la Breast Unit
Giovedì sera al Verdi “Segno zodiacale: cancro” per il centro di senologia
Mariangela Milani
|3 ore fa
Giovedì, 18 giugno il comune di Castel San Giovanni e l’associazione Armonia tendono una mano alla Breast Unit di Piacenza, il centro di senologia dell’Azienda sanitaria locale guidato da Dante Palli, impegnato ogni giorno nella cura del tumore al seno. Alle 20, al teatro Verdi, andrà in scena “Segno zodiacale: cancro”. Si tratta di uno spettacolo dell’attrice Lucia Vasini, che sul palco del teatro castellano porterà un toccante monologo, frutto di un’esperienza personale.
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto a favore del centro di senologia, per sostenerne le attività, l’acquisto di dotazioni e la formazione del personale.