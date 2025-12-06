A Ziano ottantatré abitanti sul calendario del 2026

Ottantatré volti - i loro nomi sono su Libertà di oggi - per raccontare Ziano. Un racconto fatto di persone che appartengono alla quotidianità del paese e che hanno tutti in comune una cosa: ritrovarsi nella birreria Margherita di via Roma. Vita di paese, tutta riassunta nei volti che Sarah De Paoli e Marta Bigoni, titolari della birreria, hanno deciso di riunire all’interno di un calendario, il lunario 2026. Sarà una sorta di regalo di compleanno: "A marzo del prossimo anno – dicono le due titolari – festeggeremo i 15 anni di attività". La location scelta per le foto è sempre la stessa e cioè gli interni del bar. Solo due foto sono state scattate all’esterno: una in piazza e una tra le viti. Il calendario non è però solo un omaggio agli amici e clienti che ogni giorno entrano e escono dalla porta a vetri del locale di via Roma. Il calendario è anche uno strumento solidale e di sensibilizzazione. "Il ricavato - dice Sara De Paoli – lo devolveremo al centro diurno Emma Serena di San Nicolò che mio figlio Edoardo frequenta ormai da cinque anni".

Fino al 12 dicembre è quindi possibile prenotare una copia del calendario, il cui ricavato servirà a sostenere le attività del centro che accoglie ragazzi e ragazze diversamente abili.