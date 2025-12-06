A Ziano ottantatré abitanti sul calendario del 2026
Tutti hanno in comune, oltre ad essere cittadini del territorio, il fatto di frequentare una birreria di via Roma. Il ricavato al centro diurno Emma Serena di San Nicolò
Mariangela Milani
|45 minuti fa
- © Libertà/Mariangela Milani
Ottantatré volti - i loro nomi sono su Libertà di oggi - per raccontare Ziano. Un racconto fatto di persone che appartengono alla quotidianità del paese e che hanno tutti in comune una cosa: ritrovarsi nella birreria Margherita di via Roma. Vita di paese, tutta riassunta nei volti che Sarah De Paoli e Marta Bigoni, titolari della birreria, hanno deciso di riunire all’interno di un calendario, il lunario 2026. Sarà una sorta di regalo di compleanno: "A marzo del prossimo anno – dicono le due titolari – festeggeremo i 15 anni di attività". La location scelta per le foto è sempre la stessa e cioè gli interni del bar. Solo due foto sono state scattate all’esterno: una in piazza e una tra le viti. Il calendario non è però solo un omaggio agli amici e clienti che ogni giorno entrano e escono dalla porta a vetri del locale di via Roma. Il calendario è anche uno strumento solidale e di sensibilizzazione. "Il ricavato - dice Sara De Paoli – lo devolveremo al centro diurno Emma Serena di San Nicolò che mio figlio Edoardo frequenta ormai da cinque anni".
Fino al 12 dicembre è quindi possibile prenotare una copia del calendario, il cui ricavato servirà a sostenere le attività del centro che accoglie ragazzi e ragazze diversamente abili.