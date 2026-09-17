A21, lo schianto fa due vittime: muore anche Sabina Romeri

Sabina Romeri, 61enne di Voghera è morta martedì notte al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era stata trasportata in condizioni disperate, subito dopo l’incidente avvenuto attorno alla mezzanotte di domenica lungo la A21 , in prossimità del casello autostradale di Castel San Giovanni. Il suo nome si aggiunge a quello di Marco Bissolo, 48enne di Valenza Po di Alessandria che era invece morto la notte stessa, sul colpo.

Anche Romeri, esponente del Partito Democratico di Voghera, impegnata in diverse associazioni culturali e ambientaliste, non ce l’ha fatta. Resta invece ricoverata, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, l’amica che era in auto con lei, e cioè Martina Draghi. Quest’ultima, coetanea di Romeri, è stata consigliera comunale di Cigognola, nell’Oltrepò in provincia di Pavia, ed è anche lei impegnata nel Pd a livello locale. Entrambe rientravano dalla Festa dell'Unità di Reggio Emilia.