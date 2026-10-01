Acquisti solidali, dai Box AVT mille euro all'hospice di Borgonovo

Grazie alle persone e alle ditte che lo scorso anno hanno acquistato i pacchi natalizi marchiati Box AVT (box Alta Val Tidone) contenenti prodotti a base di tartufo Nero di Pecorara de.co, è stato possibile destinare mille euro alla Casa per le cure palliative di Borgonovo. Se si aggiungono i 750 euro raccolti l’anno precedente con la stessa iniziativa si arriva a quasi duemila euro pro hospice.

I fondi serviranno alle innumerevoli necessità dell'hospice di via Pianello, al cui interno vengono ospitati (in via del tutto gratuita) fino a dieci pazienti che necessitano di cure ad alta specializzazione.

«Anche quest'anno - annuncia il sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini - ripeteremo l'iniziativa».