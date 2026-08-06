Alcol, bici, monopattini: scuola di sicurezza per i bambini di Rio Torto

I bambini di Rio Torto a scuola di sicurezza. Il comandante della Polizia locale di Borgonovo Riccardo Marchesi ha trascorso una mattinata in compagnia dei partecipanti al centro estivo, nelle campagne tra Borgonovo e Castelsangiovanni. Un incontro tutto dedicato ai temi del bullismo e del rispetto della legalità.

Durante la mattina il comandante ha fornito ai futuri automobilisti nozioni base in fatto di sicurezza stradale, con particolare riferimento alle biciclette, anche elettriche, monopattini e ciclomotori. Marchesi ha anche messo in guardia sugli effetti dell’alcol per chi si mette alla guida, utilizzando anche un etilometro in dotazione della Polizia Locale. Il momento più gettonato è stato ovviamente quello durante il quale i bambini hanno potuto “ispezionare” l’auto in dotazione agli agenti.